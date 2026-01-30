Manisa'yı sağanak vurdu, taşkın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
Manisa'yı sağanak vurdu, taşkın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

30.01.2026 12:02  Güncelleme: 12:13
Manisa'da dün akşam başlayan sağanak yağış, su taşkınlarına yol açarak tarım arazilerini su altında bıraktı. Taşkın sonucu bir otomobil dereye düştü ve bölge sakinleri temizlik çalışmalarına başladı.

Manisa'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, dere ve su kanallarının taşması sonucu yaşanan felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İzmir-Manisa çevre yolu üzerindeki tarım arazileri su altında kalırken, dereye düşen otomobilin ise ağaçlara sıkışmış hali objektiflere yansıdı.

Manisa il merkezinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve etkisini artıran sağanak yağış, su taşkınlarına neden oldu. Aralıksız süren yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluşurken, kentin içinden geçen Çaybaşı Deresi ve sulama kanallarının debisinin yükselmesiyle taşkın meydana geldi. Spil Dağı eteklerinden gelen kuvvetli sel suları, dere kenarında park halinde bulunan bir otomobili sürükleyerek dere yatağına düşürdü.

Gün ağarınca bilanço netleşti

Gecenin karanlığında yaşanan taşkının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. İzmir-Manisa çevre yolu çevresinde bulunan geniş tarım arazileri sular altında kalarak adeta göle dönerken, bölgedeki bir hayvan damı da taşkın sularından ciddi şekilde etkilendi. Dün akşam dereye düşen otomobilin ise ağaçların arasına sıkışmış hali gün yüzüne çıktı. Aracın bulunduğu yerden çıkarılması için suyun şiddetinin azalması bekleniyor.

Taşkından etkilenen bölgelerde suların çekilmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan su ile çamurları temizlemek için yoğun bir mesai harcadı. Kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yapan mahalle sakinlerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi afet mücadele ekipleri de destek verdi.

"74 yaşındayım böyle bir şey görmedim"

Yaşanan taşkın sonrası ev ve bahçelerinde temizlik çalışması yapan vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı dile getirdi. Vatandaşlardan Mustafa Çavdar, ömrü boyunca böyle bir yağışa şahit olmadığını belirterek, "Gece sabaha kadar yağmur yağdı. Ben 74 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Araç da dere sularına kapılıp sürüklenmiş, yazık günah" dedi.

Çaybaşı Deresi üzerindeki köprünün yetersiz olduğunu belirten Özgür İnmezler, "Bence o köprü zayıf ve alçak. Yükseltilmesi lazım. Kar ve yağmur yağdığında su köprünün üzerine taşıyor. Daha önce de aynısı oldu, bir çözüm bulunmalı" dedi.

"Bahçe duvarımız yıkıldı, imkanlarımız kısıtlı"

Taşkın sularının evine ve bahçesine büyük zarar verdiğini belirten Ahmet Sür ise kısıtlı imkanlarla temizlik yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Sür, "Biraz temizliyoruz, su tekrar geri geliyor. Fazla da kovamız yok, bir tane kovayla mücadele ediyoruz. Arkada bahçe duvarımız da yıkıldı, sel suları her şeyi ovaya götürdü" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir'den 600 personel ve 150 araçla müdahale

Yağışın başladığı ilk andan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tam kadro sahaya indi. Ortalamanın üzerindeki yağışlara karşı 600'ün üzerinde personel ve 150'den fazla iş makinesiyle gece boyunca temizlik ve tahliye çalışması yürütüldü. Ekipler, tıkanan ızgaralara müdahale ederken, ağaç devrilmeleri ve su baskınlarına karşı da koordineli bir çalışma sergiledi. - MANİSA

