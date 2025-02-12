Manisa'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Manisa'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Manisa\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Manisa'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliden biri tutuklandı.

12.02.2025 20:57
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 şahsın ev ve iş yerlerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğrr şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bir istihbaratı değerlendiren Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince yapılan saha araştırmalarında bazı şahısların ev ve işyerlerinde ruhsatsız silah bulundurdukları öğrenildi.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Şubat Çarşamba günü Ö.S. ve C.Y. adlı şahısların ev ve işyerlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucunda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 86 adet muhtelif çapta tabanca fişeği, 145 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet muşta, 1 adet bıçak, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden; C.Y. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheli Ö.S. ise tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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