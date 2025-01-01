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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa'da aralık ayı içerisinde asayiş ve güvenliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Özkan "Emniyetimiz ve jandarmamızın başarılı çalışmaları sonucu şehrimizde suçların aydınlatılma oranı yüzde 96'dır." dedi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, emniyet ve jandarma birimlerinin her zaman olduğu gibi aralık ayında da etkili bir koordinasyonla en iyi şekilde güvenlik hizmetlerine devam ettiğini belirtti, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"Manisa'da suç aydınlatma oranı yüzde 96"

Yaptığı açıklamada suç ve suçlularla mücadele performansın en önemli kriterlerden birisinin bunların aydınlatılması olduğunu belirten Vali Vahdettin Özkan, "Emniyetimiz ve jandarmamızın başarılı çalışmaları sonucu şehrimizde suçların aydınlatılma oranı yüzde 96'dır. Yine güvenlik kamu hizmetlerini yüksek derecede olumsuz etkileyen diğer bir husus da ceza alıp yakalaması bulunan şahıslardır. Bu şahısların, geleceğimizin güvenliği ve adalet duygusunun pekişmesi için bir an önce yakalanmaları önemlidir. Bir seferberlik ruhuyla emniyet ve jandarmamızın çalışmaları sayesinde aralık ayında 376 şahıs yakalanmıştır. Hapis cezası kesinleşmiş kişilerin yakalanma oranlarına bakıldığında bu ay ki oranın yüksek olduğunu ifade edebilirim." dedi.

Toplumda bir hassasiyet konusu olan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıslarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Anadolu'nun dört bir yanında çalışma yapıldığını ifade eden Vali Özkan, bu çerçevede emniyet ve jandarma tarafından yapılan operasyonlarda dönem içerisinde 2 organizatör ve 1 araç ele geçirildiğini de açıkladı.

"Zehir tacirleriyle mücadele aralıksız devam ediyor"

Türkiye'nin geleceği olan gençleri yüksek derecede bir riske maruz bırakan zararlı madde ve zehir tacirleriyle mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Özkan, "Bu mücadelede tüm birimlerimiz, anne ve babalar, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, meslek kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, her bir vatandaşımızla birlikte zararlı maddelerle mücadele eylem planının tedbirlerini yürütüyoruz. Bu mücadele madde arzı ve madde talebinin kontrolü ile rehabilitasyon faaliyetlerinden oluşmaktadır. Madde arzıyla ilgili özellikle adli makamlarla koordineli olarak emniyet ve jandarmamızın yapmış olduğu nitelikli çalışmalar var. Sokak hakimiyeti, suç ve suçlarla mücadele, özellikle bu zehir tacirlerinin hareket alanlarının sıfırlanması için etkili önleyici tedbirlerin alınması önem arz ediyor. Suça bulaşmış olanların da hızlıca adli makamlara teslim edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede 2024 aralık ayında 49 operasyon yaptık. Bu operasyonlar da 354 kişi gözaltına alındı, 41 kişi tutuklandı, 21 kişi de adli kontrol aldı." şeklinde konuştu.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise aralık ayında 43 kişinin gözaltına alındığını belirterek bunlardan 4 kişinin adli kontrol aldığını söyleyen Vali Özkan terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Terörle amansız ve kararlı bir mücadelemiz var"

Memleketin birliği ve bütünlüğüne ilişkin milletin yüksek hassasiyetinin tercümanı olarak devletin ve kolluk birimlerinin amansız bir mücadele yürüttüğünün altını çizen Vali Özkan terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde dönem içinde Manisa'da 7 operasyon yapıldığını, gözaltına alınan 4 şahsın tutuklandığını 3'ünün ise adli kontrol aldığını söyledi.

Dönem içinde yaşanan asayiş olaylarına da değinen Vali Özkan, Saruhanlı'da bir kasten öldürme olayı yaşandığını, bu çerçevede 3 kişinin tutuklandığını ve 6 kişinin adli kontrol aldığını, Yunusemre ilçesinde yaşanan silahla yaralama olayında 3 kişinin tutuklandığını belirtti. Bu tür olaylarda emniyet ve jandarmanın çok organize bir şekilde nitelikli çalışmalarla olayları hızlıca aydınlattığını söyleyen Vali Özkan, Manisa'nın huzuru için görev yapan emniyet ve jandarma personeline, güvenlik hizmetlerini iyileştirmek için sağladıkları katkı ve katılımdan dolayı Manisalılara teşekkür etti. - MANİSA