Manisa'da Şüphelilere Operasyon: Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da Şüphelilere Operasyon: Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Manisa\'da Şüphelilere Operasyon: Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Manisa'nın Dilek Mahallesi'nde jandarma, 7 şüpheliyi gözaltına alarak çok sayıda silah ve uyuşturucu buldu.

07.11.2024 10:20
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Manisa'da jandarma ekipleri tarafından Saruhanlı'nın kırsal Dilek Mahallesinde 7 şüpheli şahsa ait 9 ikamet ve 3 araçta yapılan eş zamanlı aramada çok sayıda tabanca, tüfek, silahlara ait fişek, esrar, kaçak alkol ve bir adet lahit parçası ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Saruhanlı İlçesi Dilek Mahallesinde, 06 Kasım Çarşamba günü 7 şüpheliye yönelik 3 araç ve 9 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada; 5 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 169 adet av tüfeği fişeği, 51 adet tabanca fişeği, 47 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 9 adet cep telefonu, 1 adet lahit, 513 gram kubar esrar, 48 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli 7 şahıs gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Şüphelilere Operasyon: Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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