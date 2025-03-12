Manisa'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Manisa\'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Manisa'da yapılan denetimlerde 289 araç kontrol edildi, 6 araç kusurlu bulundu ve ceza uygulandı.

12.03.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından il genelinde denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri il genelinde kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 27 ekip ve 55 personel ile gerçekleştirilen okul servisleri denetimi sonucunda 289 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 6 araç ve sürücüsüne toplam 8 bin 668 TL idari para cezası uygulandığı ve 1 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Abartı egzoza ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 05-10 Mart 2025 tarihleri arasında 44 ekip 74 personel ile gerçekleştirilen Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlar Denetimi sonucunda ise kusurlu görülen 410 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 334 bin 902 TL idari para cezası uygulandığı ve 75 aracın trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, manisa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti
Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

11:44 İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti
10:55 Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
10:41 Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:30 Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
15:28 Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
15:24 Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
15:21 Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
15:19 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
15:14 Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
15:13 Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 11:56:43. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.