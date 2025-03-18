Manisa\'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Manisa'da jandarma ekiplerinin bir ikamette yaptığı aramada, 3 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Yunusemre ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde M.A.Ö. (18) isimli şahsın ikamet ettiği adreste yapılan aramada, 3 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. M.A.Ö. gözaltına alındı. - MANİSA