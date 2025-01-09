Manisa\'da Uyuşturucu Ticareti

3.Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 10 gram kokain ve bin 20 adet sentetik ecza hapı ele geçirilen şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ikamet eden M.U. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 10 gram kokain ve bin 20 adet sentetik ecza hapı ve bir adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.U. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA