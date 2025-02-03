Mardin'de 16 Terör Operasyonu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mardin'de 16 Terör Operasyonu Gerçekleştirildi

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Vali Akkoyun, Ocak ayında Mardin'de PKK ve FETÖ'ye yönelik 16 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

03.02.2025 16:53
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Vali Akkoyun: "Terör örgütlerine yönelik toplam 16 operasyon düzenlendi"

MARDİN - Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada "Ocak ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik toplam 16 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanmıştır" dedi.

Mardin Valiliğinde aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu söyledi. Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelelerinin devam ettiğini ifade eden Vali Akkoyun, "Bu anlayışla Ocak ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 16 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 7 operasyon düzenlenmiş olup 29 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 158 silah ve 10 bin 353 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil göç aracının düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında şehirdeki farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Akkoyun, "İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren mobil göç aracı sayımız 2'ye çıkarılmıştır. Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında Mardin ve ilçelerinde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Ocak ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 46 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 9 şahıs sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalanıp kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir" şeklinde konuştu.

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonları da açıklayan Akkoyun, şunları aktardı:

"Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Ocak ayı içerisinde toplamda 95 operasyon düzenlenmiş, 116 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 11 kişi gözaltına alınmış, 7 kişi de tutuklanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz bir yandan uyuşturucu ve bağımlılık ile sahada mücadele ederken diğer yandan toplumsal bilinç sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İçişleri Bakanlığımız himayelerinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında ilimizde valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, sağlık kuruluşlarımız ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte annelere, anne adaylarına ve tüm kadınlara yönelik eğitimlerimize devam ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı bu tarz tehlikelerden korumak ve onlara daha güvenli bir gelecek sağlamak için daha fazla gayret etmeliyiz. Bu mücadelemizde annelerimiz ile iş birliği hayati öneme sahiptir. Her bir annemizin toplumda "En İyi Narkotik Polisi Anne" olma sorumluluğu var. Çocuklarımızın yanında olan onlarla güçlü bir bağ kuran iletişim kapılarını her zaman açık tutan anneler çocuklarını yalnız bırakmayarak onları bu tehlikelerden koruyabilir. Valiliğimiz koordinesinde emniyetimiz, jandarmamız, milli eğitim müdürlüğümüz ve sağlık müdürlüğümüz tarafından Ocak ayı içerisinde 13 bin 121 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir. Bu kapsamda eğitimlerimiz devam edecektir".

Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda Ocak ayı içerisinde 697 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını belirten Akkoyun, "Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde Ocak ayı içerisinde 59 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 122 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda Ocak ayı içerisinde aranan toplam 697 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca; terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 5 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 7 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" dedi.

Toplantıya Vali Akkoyun'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 16 Terör Operasyonu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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