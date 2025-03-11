Mardin'de İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

Mardin'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın 5'nci katında çalışan işçi dengesini kaybederek bir alt kata düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.