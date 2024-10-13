Mardin'de kadınların cadde ortasında taşlı sopalı kavgası
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Nusaybin Ahmet Kaya Köprüsü üzerinde iki grup kadın arasında bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavga taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kadınları ayırırken, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Kadınlar Arasında Kavga - Son Dakika
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