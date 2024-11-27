Mardin\'de Sopalı Kavga: 4 Yaralı

3.Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeni Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasından kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada Hüseyin E. (55), Abdurrahman T. (61) Hebat T. (31) ve Lokman T. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MARDİN