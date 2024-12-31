Mardin\'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mardin- Kızıltepe yeni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve markası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada takla atarak ters dönen otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN