Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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