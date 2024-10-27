Mardin'de otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Nusaybin stadyum kavşağında otomobil sürücüsü, aynı istikamette doğru giden tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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