Mardin\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde SUV ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beyazsu mevkisinde 27 ADE 005 plakalı kamyonet ile 34 NB 7224 Volkswagen SUV sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarm ve itfaiye ekibi sevk edildi. 3'ü çocuk 6 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. - MARDİN