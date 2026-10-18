Mardin Derik\'te devrilen tırın sürücüsü 47 yaşında yaşamını yitirdi

Mardin'in Derik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen bir tır, Mardin- Şanlıurfa kara yolunun Suğukkuyu Mahallesi mevkiinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şehmus Sağlam'ın (47) hayatını kaybettiği belirlendi. Şehmus Sağlam'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.