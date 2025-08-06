Market Kamyonu Şarampole Devrildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Erdek yönüne seyir halinde olan bir market kamyonu, yol üzerindeki bir fabrikanın yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 HPH 306 plakalı market ürünleri yüklü kamyon, Bandırma-Erdek kara yolu üzerinde bir fabrikanın yakınlarındaki virajda kontrolden çıkarak yoldan aşağı savruldu. İhbar üzerine olay yerine Erdek İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Kamyonun kasasında bulunan çok sayıda ürün çevreye saçılırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR