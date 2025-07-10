Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü\'nün Duruşması Başladı

Muğla'da 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturma kapsamında düzenlenen protesto gösterileri sırasında yaşanan olaylara ilişkin açılan davada, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakim karşısına çıktı.

Protesto gösterileri sırasında polis müdahalesi sonucu biber gazından etkilenen ve ardından polis kalkanını yumrukladığı anlar kamuoyunda geniş yankı uyandıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisine direnme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması, Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Biz adliyeye girmek için oraya gitmedik. Sadece adliye önünde açıklama yapıp oradan ayrılacaktık. Orada bir eylem yapılmadı. Anayasal hakkımızı kullanarak açıklama yapacaktık. Biz olduğumuz yerde duruyorduk, polis ise sürekli duran insanlara müdahale etmeye çalışıyordu. Çok yakın mesafeden biber gazı sıkıldı. Burada herhangi bir hakaret ya da direnç söz konusu değil" dedi.

Ünlü ayrıca, "Olay öncesinde kaç kez polislere basın açıklaması yapıp ayrılacağımızı söyledik ama biber gazı sıkmaya devam ettiler. Polise karşı kasti bir hareketim olmadı. O an karşımdaki kişinin erkek olduğunu sanmıştım, ancak bayan olduğunu sonradan fark ettim. Gaz nedeniyle net göremiyordum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanıkların savunmaları alınırken mahkemeye katılmayan bir kişi hakkında zorla getirme kararı verildi. Öte yandan olay anına ait tüm görüntülerin detaylı incelenmesi için bilirkişi görevlendirilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. - MUĞLA