Marmaris\'te Boğulma Tehlikesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İçmeler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Marmaris'e tatile gelen M.D., kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta denize girdikten bir süre sonra hareketsiz kaldı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yapılan müdahaleyle M.D. yaklaşık 15 dakika sonra sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından M.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MUĞLA