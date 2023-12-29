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Marmaris'te Kaçak Alkol ve Ruhsatsız İçki Denetimi - Son Dakika
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Marmaris'te Kaçak Alkol ve Ruhsatsız İçki Denetimi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, eğlence mekanlarında kaçak alkol ve ruhsatsız içki denetimi gerçekleştirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala eğlence mekanlarına yönelik alkol denetimlerini arttırdı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi. Müdür Aycan Çakır Öztürk, halkın sağlığını korumak ve güvenli bir yeni yıl geçirmelerini sağlamak için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

Marmaris\'te Kaçak Alkol ve Ruhsatsız İçki Denetimi
29.12.2023 - 11:31,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarında kaçak alkol ve ruhsatsız içki denetimi gerçekleştirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yıla sayılı günler kala eğlence mekanlarına yönelik alkol denetimlerini arttırdı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde eğlence mekanlarını denetleyen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve KOM ekipleri işletmecileri kaçak ve bandrolsüz içkiye karşı uyardı. 80 eğlence mekanının denetimlerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı öğrenildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk halkın sağlığını korumak ve güvenli bir yeni yıl geçirmelerini sağlamak için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Marmaris, Muğla, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Kaçak Alkol ve Ruhsatsız İçki Denetimi - Son Dakika


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