Marmaris\'te Kaçak Kazı Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen üç kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin aracında ve kaldıkları apartta yapılan aramalarda patlayıcı düzenekler, el dedektörleri ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Asparan yolundaki dağlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Kırsal alanda gerçekleştirilen operasyonla, kaçak kazı yapan H. A. (38), A.E. (41) ve H.K. (43) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı alanında, kullandıkları araçta ve konakladıkları apart odasında yapılan aramalarda üç adet el dedektörü, iki adet patlayıcı düzenek (dinamit), iki adet hilti, bir adet jeneratör ve akü ile çok sayıda kazma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - MUĞLA