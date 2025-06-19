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Marmaris'te Planlı Cinayet Davası

Marmaris\'te Planlı Cinayet Davası
19.06.2025 17:24
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Tuncay Yorulmaz, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin'i öldürmekle suçlanıyor, duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ı darp edip bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Tuncay Yorulmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

Olay, Marmaris'te 31 Ekim 2024'te meydana gelmişti. Boşanma aşamasındaki Yasemin Yorulmaz (50), eşi Tuncay Yorulmaz (44) tarafından darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, sanık tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aile avukatından açıklama: "Planlı bir cinayet, adalet yerini bulmalı"

Dava sonrası adliye önünde basına açıklama yapan aile avukatı Kazım Türk, olayın vahşeti ve davanın seyrine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz Ekim ayında çok acı bir olay yaşandı. Müvekkilimin annesi, eşi tarafından çok hunharca katledildi. Bugün bu olaya ilişkin davanın ilk duruşmasını gerçekleştirdik. Sanık erkek, her zaman olduğu gibi, 'haksız tahrik' indiriminden faydalanmaya çalışmakta. Mahkemede, maktulün hiçbir zaman söylemediği sözleri söylemiş gibi göstererek kendine savunma zemini oluşturmaya çalıştı. Ancak savcılık makamı, bizim de beklediğimiz şekilde, Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi kapsamında yani 'kasten, canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla mütalaasını sundu. Bizim bu mütalaaya da itirazımız var. Çünkü bu olayda yalnızca öldürme değil, aynı zamanda planlı bir saldırı söz konusu. Sanık, müvekkilime üç kez alkol şişesiyle vuruyor. Ardından, hala öldürme kastını sürdürerek, baygın haldeki kadının sırtına bıçakla öldürücü darbeyi indiriyor. Bu, açıkça tasarlanmış bir cinayettir."

"Psikolojik olarak yıkıcı bir süreç"

Açıklamasında ailenin yaşadığı travmaya da değinen Türk, "Bugünkü duruşma müvekkillerim için çok ağır geçti. Psikolojik olarak ciddi bir yıkım yaşadılar. Ancak biz adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi gerektiğini belirterek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi. Umuyoruz ki adli tatilden önce karar çıkar ve bu dava benzer olaylar için emsal teşkil eder. Hakkın yerini bulacağına dair inancımızı sürdürüyoruz" dedi.

Davanın bir sonraki duruşmasının 8 Temmuz'a ertelendiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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