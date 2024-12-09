Marmaris'te Sağanak Yağışlar Etkili - Son Dakika
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Marmaris'te Sağanak Yağışlar Etkili

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Marmaris'te devam eden sağanak yağışlar sokakları dereye, denizi ise kahverengiye döndürdü.

09.12.2024 14:24
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Marmaris'te sağanak yağış sokakları dereye, denizin rengi kahverengiye döndürdü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden sağanak yağışlar ilçe genelinde etkili olurken sokaklar dereye, denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Marmaris'te son 24 saatte metrekareye 155 kilogram yağış düştü. Tüm birimlerin teyakkuz halinde ilçenin her mahallesinde görev başında olduğu belirtildi. Denizciler de tekneleri için önlemleri aldıklarını ifade ederek, yağışlı havanın geçmesini beklediklerini ifade ettiler. Marmaris'te devam eden sağanak yağışlar, sokakları dereye çevirirken, denizin rengi dağlardan gelen çamurlu sular ile kahverengiye döndü. Yoğun yağışın etkisiyle dağların yüksek kesimlerinde oluşan doğal şelaleler dikkat çekerken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya sabahın erken saatlerinden itibaren tüm kırsal mahalleleri dolaşarak, yollara düşecek ağaçların temizlenmesi ve yağışların etkisi ile yola dökülen kaya ve toprak parçalarının temizleme çalışmalarını yakından takip etti.

'Denizciler de önlemlerini aldı'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın kuvvetli fırtına uyarıları üzerine Marmaris'teki denizciler de harekete geçti. Limanlardaki tekne sahipleri, teknelerinin bağlantı halatlarını ve tonozlarını sağlamlaştırarak önlemlerini artırdı. Kaptan Ahmet Mertcan Karabolat " Fırtına öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık zaten, ama yine de kontrol ediyoruz, tonozlarımızı halatlarımızı sağlamlaştırıyoruz, komşu teknelerin de zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, fırtınanın geçmesini bekliyoruz " şeklinde konuştu.

Yetkililer, yağışların hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. İlçede tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ve her mahallede gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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