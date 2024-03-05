Marmaris\'te Şiddetli Lodos ve Sağanak Yağışlar

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli lodos öğlen vakti yerini sağanak yağışlara bırakırken, fırtınanın şiddeti ile ağaçlar kırıldı, yağışla birlikte sokaklar dereye döndü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD tarafından Muğla geneli için bugün turuncu kodlu uyarılar yapılmıştı. Sabah saatlerinde şiddetli lodos etkili oldu. Bu durumu fırsat bilen bazı sporcular ise sörf yaptı. Fırtınanın etkisi ile ağaçlar kırılıp araçların üstüne yıkıldı. Etkisini arttıran yağışla birlikte Kapalı Çarşı'da bazı iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, Turunç Mahallesi'ndeki bir yolda çökme meydana geldi. İlçe genelinde öğlen saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sokakları derelere dönüştürürken, geceden bu yana teyakkuz halindeki belediye ekipleri olumsuz durumlar yaşanması için anında müdahalelerde bulundu. Sağanak yağışların ardından ise bölgede güneş yüzünü gösterdi. Sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de aralıklarla etkisini göstermesi bekleniyor. - MUĞLA