Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli lodos öğlen vakti yerini sağanak yağışlara bırakırken, fırtınanın şiddeti ile ağaçlar kırıldı, yağışla birlikte sokaklar dereye döndü.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD tarafından Muğla geneli için bugün turuncu kodlu uyarılar yapılmıştı. Sabah saatlerinde şiddetli lodos etkili oldu. Bu durumu fırsat bilen bazı sporcular ise sörf yaptı. Fırtınanın etkisi ile ağaçlar kırılıp araçların üstüne yıkıldı. Etkisini arttıran yağışla birlikte Kapalı Çarşı'da bazı iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, Turunç Mahallesi'ndeki bir yolda çökme meydana geldi. İlçe genelinde öğlen saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sokakları derelere dönüştürürken, geceden bu yana teyakkuz halindeki belediye ekipleri olumsuz durumlar yaşanması için anında müdahalelerde bulundu. Sağanak yağışların ardından ise bölgede güneş yüzünü gösterdi. Sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de aralıklarla etkisini göstermesi bekleniyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris'te Şiddetli Lodos ve Sağanak Yağışlar - Son Dakika
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, 77 yaşındaki Metin Çimen tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'in cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde uyuşturucu suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun-Ankara karayolunda 'dur' ihtarına uymayan alkollü bir sürücü, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi. Şehit polis için yapılan cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı.
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon liralık altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda çeşitli miktarlarda altın ve diğer kaçakçılık malzemeleri bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle çökertilen hücrede, FETÖ üyeleri ve aktif memurların bulunduğu ortaya çıktı. Hücrenin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadığı henüz bilinmiyor.
Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ile Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlı köyü mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, E.K. (51), A.Ö. (50), H.D. (50) ve M.Ö'yü (45) gözaltına aldı. Operasyonda, kürek, kazma, jeneratör ve el feneri ele geçirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Osman Tüşümel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda yaralanan şüpheli L.T'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şu ana kadar 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla trafik ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri ve yolcularına emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, araç sürücüleri ve yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Salih Kürkçü, emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 65 oranında önlediğini belirtti. Mardin Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından da emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan görsel ve videolar paylaştı.
Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi terör örgütlerine yönelik 53 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 918 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, mühimmat ve çalıntı araç ele geçirildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir koca, eşinin kendisini polise şikayet etmesi üzerine sinirlenerek intihara teşebbüs etti. Polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda koca, eyleminden vazgeçerek polise teslim oldu.
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