Marmaris\'te Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı tefecilik ve organize suç örgütü operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken biri yurtdışında olduğu tespit edilen 2 kişinin arama çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Marmaris'te tefecilik suçunu organize ve örgütlü olarak işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, Muğla ve Diyarbakır'da eş zamanlı yapılan operasyon dahilinde aralarında örgüt lideri A.Ş.'nin ve Marmaris'ten iş insanları ve aralarında protokol üyelerinin de bulunduğu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu belirlenen 1 kişinin yakalanması için gerekli işlemler başlatılırken, firari iki şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - MUĞLA