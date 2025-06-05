Marmaris\'te Tekne Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskeleye bağlı teknede çıkna yangın söndürülürken, teknede maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'ndeki bir tersanenin iskelesine bağlı teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknedeki yangın itfaiye, sahil güvenlik ve tersane personellerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası teknede maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA