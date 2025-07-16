Marmaris\'te Uyuşturucu Operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Marmaris ilçesinde yapılan saha çalışmalarında, Bin 106 adet sentetik ecza ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA