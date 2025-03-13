Marmaris\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 12 Mart 2025 tarihinde yapılan çalışmalarda, farklı adreslerde ve şüpheliler üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda kokain ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Marmaris'te gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.O., H.Ç. ve D.K. isimli şahıslar tutuklanırken, E.A. isimli şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. - MUĞLA