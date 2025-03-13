Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Marmaris\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Marmaris'te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

13.03.2025 16:50
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 12 Mart 2025 tarihinde yapılan çalışmalarda, farklı adreslerde ve şüpheliler üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda kokain ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Marmaris'te gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.O., H.Ç. ve D.K. isimli şahıslar tutuklanırken, E.A. isimli şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Marmaris, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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