Matbaa Kurup Dolar Basan Şebeke Çökertildi - Son Dakika
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Matbaa Kurup Dolar Basan Şebeke Çökertildi

Mersin'de sahte dolar basan 3 şüpheli tutuklandı, 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi.

25.03.2025 16:53
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Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi

Mersin'de matbaa kurup piyasa değeri yaklaşık 300 milyon lira olan sahte doları basan ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

MERSİN - Mersin polisi, matbaa kurup yaklaşık 300 milyon liralık sahte dolar basan ve piyasaya sürmeye çalışan 3 kişilik kalpazan şebekesini çökertti. Basılmış ve basıma hazır toplam 7 milyon 99 bin 200 sahte dolarla ele geçirilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Silifke Büro Amirliği ekipleri parada sahtecilik suçuna yönelik hassas ve titiz bir çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonrasında delilleri elde eden polis matbaa kurup sahte dolar basan H.U., piyasaya süren Y.T. ve kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T.'yi operasyona yakaladı.

Kurye 132 bin sahte dolarla yakalandı.

Operasyonun detaylarına da ulaşıldı. Polisin çalışmasında takipte olan kurye A.T., Mersin otogarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Kuryeden 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte ABD Doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu flaş disk ele geçirildi. Diğer iki şüpheli ise belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

2 milyon 299 bin 200 sahte dolar piyasa sürmeye hazırmış

Sahte dolar basan şüpheli H.U.'nin kurduğu matbaa yapılan aramada ise 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime ve renklendirilmeye hazır A4 kağıdı üzerinde sahte dolar, 5 adet para basma makinesi, 2 adet para sayma makinesi,1 adet kontrol cihazı ve 2 adet hard disk ele geçirildi.

Toplamda hazır basılarak piyasaya sürülmeye çalışılan rakamın 2 milyon 299 bin 200 ABD Doları olduğu, basım aşamasındakilerle tutarın 7 milyon 99 bin 200 dolar olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Matbaa Kurup Dolar Basan Şebeke Çökertildi - Son Dakika

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