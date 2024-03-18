Mecidiköy'de Ambulans ile Minibüs Çarpıştı

Mecidiköy'de hatalı dönüş yapan minibüsle hastaya yetişmeye çalışan ambulans çarpıştı
Kazada baygın halde araçtan çıkartılan minibüs sürücüsü ile 3 sağlık personeli tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - Mecidiyeköy'de dönülmemesi gereken yerden U dönüşü yapan minibüsle hastaneye yetişmek için kırmızı ışıkta geçen ambulans çarpıştı. Kazada baygın halde araçtan çıkarılan minibüs sürücüsü ile 3 sağlık personeli tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza 09.55 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy'den Beşiktaş istikametine doğru vakaya giden 34 YB 6387 plakalı Sefa Topaktaş yönetimindeki ambulans hastaya yetişmek için kırmızı ışıkta geçti. Tam o esnada 34 GVZ 790 plakalı minibüsüyle yasak olmasına rağmen U dönüşü yapan Mehmet İstif, ambulansla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sefa Topaktaş ve ambulansta bulunan iki sağlık personeli tedbir amaçlı Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şokuyla bayılan Mehmet İstif de yan dönen araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Mecidiyeköy-Beşiktaş yolunda trafik oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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