Mecidiyeköy\'de Ambulans ile Minibüs Çarpıştı

Mecidiyeköy'de dönülmemesi gereken yerden 'U' dönüşü yapan minibüsle hastaneye yetişmek için kırmızı ışıkta geçen ambulans çarpıştı. Kazada baygın halde araçtan çıkarılan minibüs sürücüsü ile 3 sağlık personeli tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza 09.55'te Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecidiyeköy'den Beşiktaş istikametine doğru vakaya giden 34 YB 6387 plakalı Sefa Topaktaş yönetimindeki ambulans, hastaya yetişmek için kırmızı ışıkta geçti. Tam o esnada 34 GVZ 790 plakalı minibüsüyle yasak olmasına rağmen U dönüşü yapan Mehmet İstif, ambulansla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sefa Topaktaş ve ambulansta bulunan iki sağlık personeli tedbir amaçlı Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şokuyla bayılan Mehmet İstif de yan dönen araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Mecidiyeköy-Beşiktaş yolunda trafik oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek vatandaşların yıllardır kullandıkları arazilerin üzerine çöken 'Çetibeli' suç örgütü, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu ile çökertildi. Örgüt, köylü vatandaşların arazilerini hile, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satıyordu. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, E.G. ve M.U. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 37,05 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesinde makilik alanda gizlenen 8 organizatör ile birlikte 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan botlar, sürat tekneleri ve cep telefonları ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ümraniye'de park halindeki bir aracın torpidosundan çalınan tabancayı çalan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 13 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda bonzai, esrar, metamfetamin, eroin ve extacy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca bir tabanca ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para da bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınacak.
SARIYER'de Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine inceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Aydın'da jandarma ekipleri üç ilçede gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu kullanan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. İncirliova ve Söke ilçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.
Batman'da seyir halinde ilerleyen bir otomobil, trafiğin yavaşlamasıyla birlikte iki tırın arasında kalarak ezilmekten son anda kurtuldu. Kazada maddi hasar meydana gelirken, o anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kadıköy'de 21 Mayıs 2022'de gerçekleşen diş hekimi cinayeti davasında 2 sanığın yargılandığı duruşma sonuçlandı. Tutuklu sanık Ziya Ersoy, cinayeti işlemediğini belirtirken, tutuksuz sanık Abdullah Artut ise beraatini talep etti. Mahkeme, Ziya Ersoy'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, Abdullah Artut'un beraatine karar verdi.
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