Mecidiyeköy'de Yangın: İşçiler Çatıdan Kurtuldu - Son Dakika
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Mecidiyeköy'de Yangın: İşçiler Çatıdan Kurtuldu

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Mecidiyeköy'deki metruk binada çıkan yangında işçiler kendi imkanlarıyla çatıdan kurtuldu.

30.12.2024 17:51
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Mecidiyeköy'de yıkımı yapılan metruk binadan alevler yükseldi: İşçiler mahsur kaldı

Çatıda mahsur kalan işçilerin kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de 4 katlı metruk binada yangın çıkarken, çatıdan alevler yükseldi. Çatıda çalışan işçiler kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Şişli Mecidiyeköy'de bulunan 4 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. İddiaya göre, yıkım çalışmaları sırasında yapılan kaynak işlemi nedeniyle malzemeler tutuşarak yangın başladı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine ambulans ekibi de sevk edildi. Çatıda yıkım çalışması yapan işçilerin mahsur kaldığı, ancak kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan yangın çıkan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Rüstem Aygündüz, "Çatıda bir patlamayla başladı. Ama yandaki binada yıkım var. Demir keserken bir kıvılcım mı oldu ? Tam bilmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mecidiyeköy'de Yangın: İşçiler Çatıdan Kurtuldu - Son Dakika

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