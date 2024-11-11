Mehmet Ali Erbil'e Ev Hapsi, İbrahim Yılmaz Tutuklandı - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'e Ev Hapsi, İbrahim Yılmaz Tutuklandı

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yapan 23 sanatçıdan Mehmet Ali Erbil ev hapsine alındı, İbrahim Yılmaz tutuklandı.

11.11.2024 20:57
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İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi kararı verilirken, sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilmişti. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüphelilerden sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, sanatçı Mehmet Ali Erbil'e ise ev hapsi cezası verildi.

"Böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım"

İşlemleri sonrası adliye önünde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, "Sosyal medyamda söyledim. Gittiğimiz Malta'da da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar. Canlı yayında dedim ki, 'Bu sanal kumarı oynamadım, kimseye tavsiye etmiyorum' dedim. Kendi ağzımla canlı yayında dedim. Böyle bir şeye, böyle bir yere gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bu sanal kumarın bir parçası olmadığım halde, yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mehmet Ali Erbil'e Ev Hapsi, İbrahim Yılmaz Tutuklandı - Son Dakika

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