Menteşe\'de Bacada Yangın Paniği

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir işletmenin bacasında çıkan yangın büyümden söndürüldü.

Şeyh Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin bacasında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ilgili birimler tarafından olayla ilgili teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA