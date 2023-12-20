Nevşehir\'de yapılan operasyonda 16 aranan şahıs yakalandı.

Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ- JASAT Mercek-2 Operasyonu'nda Nevşehir'de Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 16 şahıs yakalandı.

Operasyon çerçevesinde Nevşehir ilinde aranan 16 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Yakalanan şahıslardan haklarında toplam 22 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 da şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - NEVŞEHİR