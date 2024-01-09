Mersin\'de 56 Bin Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada otobüsle il dışına gönderilmek istenen 56 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs emanetine verilmek üzere il dışına sentetik ecza maddesi gönderileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda şüpheli A.Y., 56 bin adet sentetik ecza hap ile yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin, hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MERSİN