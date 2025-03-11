Mersin\'de 843 Suçlu Yakalandı

Mersin'de son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 843 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Mersin'in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

Toplantıda, 3-9 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 843 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Aynı tarihlerde dolandırıcılık, öldürme, hırsızlık, yağma ve cinsel saldırı suçlarına karıştığı belirlenen 326 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aynı dönemde yapılan trafik uygulamalarında 101 bin 972 araç kontrol edilirken, 629 araç trafikten men edildi, 18 bin 24 sürücüye işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 167 şüpheli yakalanırken, bin 289 adet sentetik uyuşturucu hap, 947 gram bonzai, 266 gram metamfetamin ve 33 gram esrar maddesi ele geçirildi. - MERSİN