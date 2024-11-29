Mersin'de 89 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 89 Aranan Şahıs Yakalandı

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Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 89 aranan şahıs yakalandı, bazı evler zorla açıldı.

29.11.2024 11:01
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Mersin'de aranan 89 şahıs yakalandı

MERSİN - Mersin'de aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan aranan 89 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, 'cinsel istismar, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' gibi çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan şahısların yakalamasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda kapıyı açmayan bazı şüphelilerin evlerine kapı kilidi sökülerek girilirken, aranan 89 kişi yakalandı.

Mersin\'de 89 Aranan Şahıs Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 89 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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