 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de aranan hükümlü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlünün 25 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 3 yıldır arandığı belirtildi.

Mersin\'de aranan hükümlü yakalandı
28.12.2023 - 11:58,  Güncelleme: 12:00
Abone Ol

Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde meydana gelen yağma olayı ile ilgili çalışma yapan ekipler, şüphelinin, hakkında 11 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü olduğunu belirledi. Şahsın kaldığı adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün, 25 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 3 yıldır arandığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Tarsus, Mersin, Güvenlik, Ceza, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:36:01. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement