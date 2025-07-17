Mersin\'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, suçla mücadelede elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerinin kent genelinde suçun önlenmesi, asayişin sağlanması ve vatandaşların huzurunun temin edilmesine yönelik yürüttüğü faaliyetler masaya yatırıldı. Vali Toros, Mersin'in huzuru için kolluk kuvvetlerinin gece gündüz demeden görev başında olduğunu vurguladı.

1 haftada 129 narkotik olayına müdahale edildi

Toplantıda, son 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalar da paylaşıldı. Buna göre, 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 129 farklı narkotik olayına müdahale edildi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 157 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 19 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 bin 344 adet uyuşturucu hap, 3 bin 520 gram uyuşturucu madde, 10 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Anne ve yetişkinlere bilgilendirme seminerleri

Uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen projeler kapsamında da çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi. 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi çerçevesinde 18 ayrı oturumda toplam 711 anneye bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, 'Narko-Yetişkin' faaliyetleri kapsamında da 11 oturumda 816 kişiye sunum gerçekleştirildi. Bu sunumlarda, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Narvas' ve 'Uyuma' projeleri de tanıtıldı.

Yetkililer, Mersin'de huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti. - MERSİN