Mersin'de boya deposunda yangın çıktı

Mersin'de boya deposunda yangın
MERSİN - Mersin'de sabaha karşı bir boya ve tiner deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki boya ve tiner malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yakındaki iş yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
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