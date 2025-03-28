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Mersin'de Cinayet Davası Ertelendi

Mersin\'de Cinayet Davası Ertelendi

Hakan Turan'ın öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında sanıkların tutukluluğu devam etti.

28.03.2025 18:01
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Mersin'de ithalat-ihracat işiyle uğraşan Hakan Turan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde 29 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen olayda, oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Turan (34) hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kiralık araçla olay yerinden kaçan Hasan K. ve Berkant Ö.'yü Şanlıurfa'da yakalamıştı. Şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonunda, cinayet anını kaydettikleri ortaya çıktı. Hasan K.'nin çektiği anlaşılan görüntülerde, Hakan Turan'ın siteden çıkıp otomobiline doğru ilerlerken Berkant Ö.'nün tabanca ile ateş ettiği anlar yer aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cinayeti azmettirenin, Hasan K'nın teyzesinin oğlu O.Ç. aracı kiralayanın ise B.A. (22) olduğu tespit edildi. B.A. gözaltına alınıp, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, O.Ç.'ye ulaşılamadı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanıkların 'Tasarlayarak öldürme' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından, tutuksuz sanık B.A.'nın 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme', firari sanık O.Ç'nin de 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

"Ben ayaklarına doğru ateş ettim"

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada adli kontrol şartı ile serbest kalan sanıklardan B.A. ile olayla ilgili H.B. ve E.A.A., azmetirici olduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan O.Ç.'nin isteği üzerine sanıklara banka hesabı aracılığı ile 25 bin TL gönderen C.A. ile 20 bin TL gönderen T.Ç. de İstanbul'dan SEGBİS ile ifade verdi. Dosya kapsamında tetiği çeken sanık Berkant Ö. hakkında doktor raporu ile ulusal kriminal büro raporu mahkemeye sunuldu. Daha önceki önceki savunmalarında uzağı göremediği iddia edilen ve ellerinde titreme olduğu yönünde beyanda bulunan sanıklardan Berkant Ö'nün gelen rapora göre; gözlerinde bir kusur olmadığı, ellerinde titreme ile ilgili sorunun olmadığı belirlendi. Yine ulusal kriminal büro raporuna göre, Berkant Ö.'nün Turan'a 2 metre mesafeden karın bölgesine hedef alarak ateş ettiği ve ellerinde herhangi bir titreme olmadığı tespit edildi. Söz verilen sanık Benkant Ö, "Ben ayaklarına doğru ateş ettim. Silah sektiği için karnına geldi. Ellerimde titreme hastalığı var" dedi.

Bunun üzerine kürsüden inerek, sanığın yanına gelen hakim, sanığa dokunarak tokalaştı. "Senin bir şeyin yok" diyen hakim daha sonra yerine oturdu.

"Film sahnesi gibi kurgulanmış ve tasarlanmış"

Savunma yapan müşteki avukatı Kerim Bahadır Şeker, sanık Berkan Ö.'nün, Hakan Turan'ın karın bölgesine yaklaşık 2 metre mesafeden ateş ettiğini ifade ederek, olay anına ilişkin kaydedilen görüntüyü "Film sahnesi gibi kurgulanmış ve tasarlanmış" dedi. Sanıkların olayı fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirip, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediklerini dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep eden Şeker, olayda azmettirici olarak aranan firari O.Ç.'nin de gıyabında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

"Görüntüyü defalarca izledim"

Sanıklardan silahı kullanan Berkant Ö. ise beynimde tümör olduğunu ve ellerinin de titrediğini belirterek, söz konusu durumun olaydan 2 yıl önce hastane kayıtlarında çıktığını kaydetti. Hakan Turan'ın ayağına ateş ettiğini savunan Berkant Ö., "Kurşun gövdeye gitmiyor, ayağa gidiyor. Görüntüyü defalarca izledim" diyerek, tahliyesini talep etti. Görüntüyü çeken Hasan K. ise takdiri mahkemeye bıraktı.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Berkant Ö. ile Hasan K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay hakkında

Bu arada cinayetle ilgili yapılan araştırmada ve şüphelilerin verdiği ifadelerde; olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ve şüphelilerin para karşılığı tetikçilik yaptıkları öne sürüldü. İddiaya göre, öldürülen Hakan Turan'ın, Rusya'da meyve-sebze ticareti yapan O.Ç.'ye borcu bulunduğu, borcunu ödememesi üzerine bu kişinin İstanbul'da yaşayan ve tutuklanan 2 zanlıdan biri olan teyzesinin oğlu Hasan K. aracılığı ile Berkant Ö.'yü para karşılığı tetikçi olarak tuttuğu ileri sürüldü. Ancak O.Ç.'nin, tetikçiye öldürme değil Hakan Turan'ı bacaklarından yaralaması talimatı verdiği iddia edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Cinayet Davası Ertelendi - Son Dakika

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