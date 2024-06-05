Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaparken 3 şüpheli belirlendi. Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı ve yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Şüpheliler jandarmaya götürüldü.

05.06.2024 09:07
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Mersin'de jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütü üyesi 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ve Yenişehir ilçeleri sınırlarında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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