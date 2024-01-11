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Mersin'de kış gününde denize giren 2 çocuktan biri öldü, diğerinin durumu ağır - Son Dakika
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Mersin'de kış gününde denize giren 2 çocuktan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Mersin'de kış gününde denize giren 11-12 yaşlarındaki 2 çocuktan biri boğularak hayatını kaybederken, diğerinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Denizde şakalaşırken birinin ağzından köpük çıktığını fark eden vatandaşlar hemen müdahale etti. İlk kurtarılan çocuk özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer çocuk ise Toros Devlet Hastanesine götürüldü. Olayın son anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

11.01.2024 - 22:10,  Güncelleme: 22:11
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Mersin'de kış gününde denize giren 2 çocuktan biri öldü, diğerinin durumu ağır

MERSİN - Mersin'de kış gününde denize giren 11-12 yaşlarındaki 2 çocuktan biri boğularak hayatını kaybederken, diğerinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahilinde denize giren 11-12 yaşlarındaki 2 çocuk, bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı. Yabancı uyruklu oldukları belirtilen çocukların denizde boğulmak üzere olduğunu gören bir vatandaş hemen suya atlayarak birini çıkardı, diğeri ise gözden kayboldu. İlk kurtarılan çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer çocuk ise çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkarılarak Toros Devlet Hastanesine götürüldü. İsimleri öğrenilemeyen çocuklardan birinin hayatını kaybettiği belirtilirken, diğerinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

"Denizde şakalaşıyorlardı"

Denizdeki çocuklardan ilkini kurtaran Murat Müştekin, çocukları ilk denizde yüzerken gördüğünü belirterek, "Baktım biri diğerini suyun altına sokmaya çalışıyordu. Baktım birinin ağzından köpük çıkıyor. Bunun üzerine elbiselerimle direkt atladım suya. Çocuğu çıkardım. Birini çıkardım diğerine koştum. Baktım çocuk yok, suyun altında. Daldım ama bulamadım. Normalde şakalaşıyorlardı ilk başta. Biz normalde ilk önce, 'Bunlar bu soğukta yüzüyorsa bir şey vardır' dedik. Sonra oraya kadar gidip baktığımda birinin ağzından köpük çıkıyordu. O şekilde atladım. Vatandaşlar da zaten 'atlayın atlayın' dedi, çocuk boğulacak diye. Birini çıkardım. Nabzı atıyordu, nefes alıyordu. Yan tuttuk çocuğu. Gittim öbürünü de almaya ama bulamadım.

Çocuklardan diğerini kurtaran bir başka vatandaş ise "Biz balıktan geliyorduk Millet Bahçesinden. Burada bir olay olmuştu. Duralım bir bakalım belki bir yardımımız dokunur dedik. O sıra boğulduğunu fark ettik birinin. Olay olduktan 10 dakika sonra biz gelmiştik. Suyun altında biri olduğunu söylediler. Sonra

ben denize girerek ikinci çocuğu çıkardım" diye konuştu.

Çocukların son anları cep telefonu kamerasında

Öte yandan, biri hayatını kaybeden, diğeri de durumu ağır olan çocukların denizdeki son anlarının, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydettiği ortayı çıktı. Kaydedilen görüntülerde, çocukların denizde yüzdükleri anlar yer aldı.

Mersin\'de kış gününde denize giren 2 çocuktan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Kaynak: İHA
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