Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Yangın, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.G.'ye ait 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Alevlere teslim olan eve müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının klimanın elektrik aksamından kaynaklı olabileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Ev Yangını: Maddi Hasar - Son Dakika
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