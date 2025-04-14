Mersin\'de Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'de fuhuş ve insan ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, mağdur 2 kadın ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti suçu işleyen 2 şüpheliyi tespit etti. Yapılan takip ve araştırmalarla elde edilen deliller sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda mağdur 2 kadın da jandarma tarafından kurtarıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN