Mersin\'de İnşaat İşçisi Kaza Geçirdi

Mersin'de iş makinesine parmağı sıkışan inşaat işçisi, makine parçasıyla hastaneye kaldırıldı. İşçinin parmağı, itfaiye ekiplerince doktor gözetiminde makine parçasının kesilmesiyle çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan 27 yaşındaki Suphi Derviş Y.'nin parmağı kullandığı iş makinesinin dişlileri arasına sıkıştı. İşçinin yardım çağrısını duyan mesai aradaşları tüm çabalara rağmen işçinin parmağını sıkıştığı yerden çıkartamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, işçiyi parmağının sıkıştığı makinenin parçasıyla birlikte hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri, doktor gözetiminde uzun süren müdahalenin ardından makinenin parçasını keserek işçinin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, eline dikiş atılan Suphi Derviş Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN