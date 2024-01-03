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Mersin'de intörn doktoru vuran zanlı hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Mersin'de intörn doktoru vuran zanlı hakkında dava açıldı

Mersin'de tıp fakültesi öğrencisi Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Ersin Karakuş hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın Nergiz'e tehditlerde bulunduğu ve ilişkilerini sürdürmek için rahatsız etmeye devam ettiği belirtildi. Yarın başlayacak olan duruşmada sanık yargılanacak.

Mersin\'de intörn doktoru vuran zanlı hakkında dava açıldı
03.01.2024 - 12:09,
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Mersin'de tıp fakültesi öğrencisi intörn doktor Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı Ersin Karakuş hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'i, 23 Ekim 2023 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde pompalı tüfekle 6 el ateş ederek ağır yaralayan tutuklu sanık Ersin Karakuş hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanığın 'kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, aynı hastanede teknisyen olarak çalışan sanığın, biten ilişkilerini sürdürmek için Nida Nur Nergiz'e ailesi ve iş hayatı üzerinden tehditte bulunduğu, genç kızın karşı çıkmasına rağmen rahatsız etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Ersin Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, sanığın, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği vurgulandı. İddianamede sanığın, olaydan sonra Nergiz'in kız kardeşine, "Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu" şeklinde ses kaydı attığının tespit edildiği de ifade edildi.

Tutuklu sanık Ersin Karakuş'un yargılanmasına yarın başlanacağı kaydedildi.

Olay

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz, 23 Ekim 2023 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde hastanede teknisyen olarak görev yapan Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle vurulmuş, her iki bacağından ağır yaralanan genç kızın sağ bacağı dizüstünden kesilmişti. Sol bacağı da ağır hasarlı olan Nida Nur Nergiz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmüştü. Zanlı ise kaçtığı Adana'da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin Üniversitesi, Nida Nur, Mersin, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de intörn doktoru vuran zanlı hakkında dava açıldı - Son Dakika


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