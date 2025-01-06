Mersin'de Kaçak İşyeri Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Kaçak İşyeri Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin\'de Kaçak İşyeri Operasyonu: 4 Gözaltı

Mersin'de jandarma, kaçak makaron ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

06.01.2025 10:33
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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak makaron ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 3 bin 344 kaçak makaron, 24 kilo tütün, 1 kilo 800 gram uyuşturucu, 16 Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, 3 tüfek ile 1 dedektör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinde 4 şahsın kaçak sigara ticareti yaptığını ve uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Jandarma ekipleri bu bilgi üzerine yaptığı 3 ayrı operasyonda 4 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin sera, ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 3 bin 344 kaçak makaron, 24 kilo tütün, 1 kilo 800 gram uyuşturucu, 16 Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, 3 tüfek ile 1 dedektör ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kaçak İşyeri Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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