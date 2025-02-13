Mersin'de 'Kaplanlar' Çetesi Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de 'Kaplanlar' Çetesi Operasyonu

Mersin\'de \'Kaplanlar\' Çetesi Operasyonu

Erdemli'de şantaj ve haraç suçları işleyen çeteye yönelik operasyonda 16 tutuklama gerçekleştirildi.

13.02.2025 09:20
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Mersin'in Erdemli ilçesinde kendilerini 'Kaplanlar' diye lanse eden, iş yerlerini kurşunlayarak korku, şantaj ve tehditle haraç alma, yağma gibi suçlar işledikleri iddia edilen çeteye yönelik operasyonda tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesinde bir süredir bazı iş yerlerini kurşunlayan, haraç isteyip tehdit eden, zorla senet imzalatıp yağma gibi olaylara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik polis çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay süren çalışmada şüphelileri belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için geçtiğimiz hafta Özel Harekat Timlerinin de desteğiyle ilçe genelinde 33 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 300 bin TL, 6 tabanca, 6136 sayılı Kanun'a giren muşta ve bıçaklar, bir miktar uyuşturucu madde, pos cihazı, silahlara ait mermiler ile birlikte çeşitli suç unsurları ele geçirildi.'Silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, şantaj, silah zoruyla senet imzalatma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi birçok suçtan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

3 şüpheli daha yakalandı

Operasyon çerçevesinde firari olarak aranan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, B.T., B.O. ve S.O.'nun adreslerini tespit etti. Adreslere düzenlenen operasyonla 3 şüpheli de yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden çetenin lider kadrosundan olduğu ileri sürülen B.T. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şüphelilerin akşam ve geceleri iş yerleri önlerine gelerek kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 'Kaplanlar' Çetesi Operasyonu - Son Dakika

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